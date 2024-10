EU-Grenzschutzagentur Frontext meldet Zahl unerlaubter Grenzübertritte zurückgegangen

In den ersten neun Monaten dieses Jahres haben 166'000 Menschen versucht, auf irreguläre Weise in die EU zu gelangen. Das waren 42 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie die EU-Grenzschutzagentur Frontex in Warschau mitteilte.