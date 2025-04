1/4 Es geht weder vor noch zurück: Der Thurgauer BMW hat in Italien für einen kleinen Stau gesorgt. Foto: Screenshot Instagram

Darum gehts BMW und Bus blockieren Kurve in Portofino, verzweifelte Frau interveniert

Video geht viral, zeigt typischen Tag in italienischem Urlaubsort

Johannes Hillig Redaktor News

Es ist eine Pattsituation! Ein silberner BMW mit Thurgauer Kontrollschild und ein Bus blockieren eine Kurve. Nichts geht mehr. Währenddessen steht eine Frau hinter dem BMW und wirkt verzweifelt. Sie spricht mit einem Velofahrer, der weiterfahren will. «Es geht nicht. Hallo!», sagt sie genervt. Dazu klatscht sie in die Hände.

Dann wendet sie sich an den Busfahrer. «Kannst du nicht gerade ausfahren?». Dann bricht das Video ab.

Die Szene geht gerade viral. Aufgenommen wurde es offenbar in Portofino. Zumindest trägt das Video den Titel: «Typical Day in Portofino Italien. Also: «Ein typischer Tag in Portofino Italien.» Was dafür spricht: Der Bus in der Aufnahme gehört zur Linie S.Margherita, die zwischen Ligure und Portofino verkehrt.

Die Gegend rund um Portofino ist für seine engen Strassen bekannt. Besonders im Sommer, wenn viele Touristen die malerische Küste entlang fahren, kommt es immer wieder zu heiklen Manövern. Wann das Video aufgenommen wurde, ist allerdings unklar.

«Wieso fährt der Thurgauer nicht einfach rückwärts?»

Inzwischen hat die Aufnahme über 600 Kommentare. Viele machen sich über den Schweizer BMW lustig. «Ist klar, dass es ein Thurgauer sein muss» oder «Wieso fährt der Thurgauer nicht einfach rückwärts?» finden sich unter dem Video.

Wie genau die Situation am Ende gelöst wurde, ist unklar. Irgendwie wird es aber dann doch weitergegangen sein. Zumindest gibt es bislang keine Meldungen über eine gesperrte Kurve in der Umgebung von Portofino.

Und was sagt der BMW-Fahrer zu dem Kurven-Dilemma? Geht es für die nächsten Ferien nochmal nach Italien? Blick konnte nicht mit ihm oder ihr sprechen. Das Kontrollschild ist für Halterabfragen gesperrt.