Erstmals seit 100 Jahren In der «Toilette von Paris» wird wieder gebadet

Vor über 100 Jahren wurde das Schwimmen in der Seine in Paris verboten, da der Schiffsverkehr zugenommen und die Wasserqualität stark abgenommen hatte. Am Samstag wurden erstmals wieder drei Freibäder eröffnet.

Publiziert: 11:59 Uhr