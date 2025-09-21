Kanada erkennt als erstes westliches Land den palästinensischen Staat an, wie Premierminister Mark Carney verkündete. Israels Premier Benjamin Netanjahu kritisiert dies scharf und sieht darin eine Bedrohung für Israels Existenz.

Benjamin Netanyahu sieht Palästinenserstaat als Bedrohung für Israels Existenz

Kanada hat als erste der grossen westlichen Wirtschaftsnationen die Anerkennung eines palästinensischen Staates beschlossen. Das gab Premierminister Mark Carney bekannt.

Kanada verfolge im Nahost-Konflikt weiter die Zweistaatenlösung, erklärte Carney. Die israelische Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu arbeite systematisch daran, die Entstehung eines palästinensischen Staates zu verhindern. Deswegen erkenne Kanada nun als Teil einer internationalen Initiative einen palästinensischen Staat an, um die Perspektive einer Zweistaatenlösung zu erhalten, erklärte Carney weiter.

Auf Kanada folgen auch Grossbritannien und Australien. Sie erkennen ebenfalls Palästina als Staat an.

Gipfel zum Nahost-Konflikt geplant

Kurz zuvor hat Israels Premierminister Benjamin Netanyahu die Anerkennung eines Palästinenserstaats als Bedrohung für die Existenz Israels angeprangert. Ein international anerkannter Palästinenserstaat würde «unsere Existenz gefährden» und sei «eine absurde Belohnung für Terrorismus», sagte Netanjahu am Sonntag vor seinem Kabinett.

Für Montag ist im Rahmen der UN-Generaldebatte in New York ein Gipfel zum Nahost-Konflikt geplant, in dem es um die Frage eines Palästinenserstaats gehen soll.

Neuen Schwung in die Bemühungen um eine friedliche Beilegung

Israel werde bei den Vereinten Nationen und anderswo gegen «falsche Propaganda» und «Forderungen nach einem palästinensischen Staat» kämpfen, kündigte Netanyahu am Sonntag an. «Die internationale Gemeinschaft wird in den kommenden Tagen von uns zu diesem Thema hören.»

Frankreich und andere Staaten wollen mit ihrer Anerkennung eines Palästinenserstaats neuen Schwung in die Bemühungen um eine friedliche Beilegung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern bringen – und dies inmitten des Gaza-Kriegs, in dem die israelische Armee ihre Angriffe zuletzt nochmals ausgeweitet hatte.