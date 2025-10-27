Ein starkes Erdbeben der Stärke 6,1 erschütterte am Montag die Westtürkei. Das Beben war in mehreren Städten zu spüren und führte zu Gebäudeeinstürzen und Stromausfällen. Bisher wurden keine Verletzten gemeldet.

Nachbeben verursachte Stromausfälle und Gebäudeschäden in mehreren Orten

Ein Nachbeben der Stärke 4,2 folgte in Balikesir

In der Westtürkei hat am Montag ein heftiges Erdbeben der Stärke 6,1 die Region rund um Aktas erschüttert. Nach Angaben lokaler Medien war das Beben auch in Izmir, Istanbul, Eskisehir sowie im Gebiet von Soke in der Provinz Aydin deutlich zu spüren.

Kurz darauf folgte ein Nachbeben der Stärke 4,2 in der Provinz Balikesir. Berichten zufolge stürzten mehrere Gebäude ein, zudem kam es zu Stromausfällen in verschiedenen Orten.

Der türkische Gesundheitsminister Kemal Memisoglu erklärte, die Behörden stünden in engem Austausch und beobachteten die Lage genau. Bislang seien keine Verletzten gemeldet worden. Die Katastrophenschutzbehörde AFAD sowie weitere Einsatzkräfte haben vor Ort mit Untersuchungen begonnen.

