Hurrikan «Helene» gewinnt vor der Westküste des US-Bundesstaates Florida weiter an Stärke. Das nationale Hurrikanzentrum der USA stufte den Wirbelsturm am Abend (Ortszeit) als «extrem gefährlichen Hurrikan» der zweithöchsten Kategorie 4 ein – mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 Kilometern pro Stunde. Es wird erwartet, dass «Helene» heute gegen 5 Uhr (MESZ; 23 Uhr Ortszeit) in der Region Big Bend im Norden Floridas auf Land trifft.

Die US-Katastrophenschutzbehörde Fema warnte eindringlich vor dem heranziehenden Sturm, der mehrere Bundesstaaten treffen werde. In Florida seien die Auswirkungen bereits spürbar, sagte Fema-Chefin Deanne Criswell – und die Vorhersage deute darauf hin, dass an der Küste des Golfs von Mexiko bis zu sechs Meter hohe Sturmfluten zu erwarten seien.

Besonders betroffen sei die gesamte Westküste Floridas sowie die Region Big Bend im Norden des Bundesstaates. Nach Daten der Website Poweroutage.us waren bereits am Abend knapp 400.000 Haushalte an der Westküste ohne Strom.

In den vergangenen Tagen hatte «Helene» bereits auf Kuba zahlreiche Überschwemmungen und Stromausfälle ausgelöst. Heftige Überflutungen schnitten mehrere Ortschaften auf der Karibikinsel von der Aussenwelt ab.

Düstere Erinnerungen an zerstörerischen Hurrikan «Ian»

Die Ankunft «Helenes» dürfte bei vielen Menschen in Florida düstere Erinnerungen wecken. Vor zwei Jahren richtete Hurrikan «Ian» dort gewaltige Schäden an, mehr als 100 Menschen kamen ums Leben. Damals zog das Zentrum des Sturms über dicht besiedeltes Gebiet im Südwesten des Bundesstaats. Mit Windgeschwindigkeiten von rund 240 Kilometern pro Stunde fegte «Ian» über Küstenstädte hinweg.

Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderwärmung erhöht laut Experten die Wahrscheinlichkeit starker Stürme. Die Hurrikansaison beginnt im Atlantik am 1. Juni und dauert bis zum 30. November.

Hurrikan «John» richtet in Mexiko heftige Schäden an

Hurrikan «John» schlägt eine Schneise der Zerstörung durch den Süden Mexikos. Nach anhaltenden Regenfällen und schweren Überschwemmungen seit Wochenbeginn stürzen in der Region immer mehr Häuser durch Erdrutsche ein, Wassermassen reissen Autos mit. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben und Hunderte Häuser wurden beschädigt, wie Präsident Andrés Manuel López Obrador (70) mitteilte. Der Flughafen des erst vor elf Monaten vom verheerenden Hurrikan «Otis» heimgesuchten Badeortes Acapulco steht unter Wasser – und der Regen hält weiter an.

«John» war am Montag als Hurrikan der Kategorie 3 von 5 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde auf die Küste des Bundesstaates Guerrero getroffen und schwächte sich zunächst zu einem Tropensturm ab. Danach entwickelte sich der Sturm nach Angaben des US-Hurrikanzentrums vor der Küste des Bundesstaates Michoacán aber wieder zu einem Hurrikan der Stärke 1 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde.

Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderwärmung erhöht laut Experten die Wahrscheinlichkeit starker Stürme. Die Hurrikansaison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie dauert in beiden Regionen offiziell bis zum 30. November.