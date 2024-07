Deutsche Polizei sucht mit neuen Fotos nach RAF-Terrorist

Das Landeskriminalamt Niedersachsen fahndet nach den Komplizen von RAF-Terroristin Daniela Klette. Die Behörden veröffentlichten nun neue Bilder von Ernst-Volker Staub. Die Veröffentlichung ist mit einer Bitte an die Öffentlichkeit verbunden.

1/4 Ernst-Volker Staub ist nach wie vor auf der Flucht.

Marian Nadler Redaktor News

Die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt des deutschen Bundeslandes Niedersachsen wenden sich mit neuen Bildern des ehemaligen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (70) an die Öffentlichkeit. Nach der Festnahme der RAF-Terroristin Daniela Klette (65) im Februar dieses Jahres stehen ihre beiden Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg ganz oben auf der Fahndungsliste.

Klette befindet sich seit Monaten in Untersuchungshaft. Gegen das Trio wird wegen versuchten Mordes sowie versuchten und vollendeten schweren Raubes in mehreren Fällen im Zeitraum von 1999 bis 2016 ermittelt.

Polizei veröffentlicht Aging-Bild

Staub soll sich vorübergehend auch in der Berliner Wohnung Klettes aufgehalten haben. Das schreiben die Behörden in einer Mitteilung. Eines der jetzt veröffentlichten Fotos soll Staub im Jahr 2002 zeigen. Auf der Aufnahme wäre er Mitte/Ende 40.

Ein weiteres Bild sei ein sogenanntes Aging-Bild, wie es in der Pressemitteilung heisst. So oder so ähnlich soll der Verdächtige mittlerweile aussehen. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe.