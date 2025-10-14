Frankreichs Regierungschef Sébastien Lecornu setzt die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron aus. Wie Lecornu in seiner Regierungserklärung ankündigte, soll die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre bis Januar 2028 ausgesetzt werden.

1/4 Lecornu hat das Rentengesetz von Emmanuel Macron ausgesetzt. Foto: AFP

Nach wochenlanger politischer Krisenstimmung hält der französische Premierminister Sébastien Lecornu (39) am Dienstagnachmittag seine Grundsatzerklärung vor der Nationalversammlung.

Zu Beginn verkündete er gleich einen Paukenschlag: Die «Regierungskrise (...) wird nicht stattfinden», versicherte der Premierminister zu Beginn seiner Erklärung. «Einige würden gerne sehen, dass diese parlamentarische Krise zu einer Regierungskrise wird. Dank der Institutionen der Fünften Republik und ihrer Unterstützer wird dies nicht geschehen», erklärte der Regierungschef vor den Abgeordneten.

Dann verkündete Lecornu, dass er die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron (47) bis 2028 aussetzt. Das bedeutet: Bis dahin wird das Eintrittsalter nicht erhöht. In den vergangen Jahren haben sich oft Proteste auf den Strassen Frankreichs gebildet, die ihren Ärger über die Reform kundtaten.