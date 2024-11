Noch bis am Freitag läuft die Klimakonferenz COP29 in Aserbaidschan. Dort wehrt sich die Erdölindustrie gegen einen baldigen Ausstieg. Gleichzeitig arbeitet Donald Trump mit Hochdruck an einer Öl-Renaissance in den USA. Klimaforscher Reto Knutti ordnet ein.

Der Austragungsort der Klimakonferenz gibt zu reden: Aserbaidschan stützt seine Exportwirtschaft zu 90 Prozent auf Öl und Gas. Foto: keystone-sda.ch

Als «Geschenk Gottes» bezeichnete der aserbaidschanische Staatschef Ilham Aliyev (62) Öl und Gas, und das an der Uno-Klimakonferenz COP29, die derzeit in Baku läuft. Keinem Land sollte vorgeworfen werden, Öl und Gas auf den Markt zu bringen.

Aliyevs Aussagen passen schlecht zum Beschluss der letztjährigen Konferenz in Dubai: Dort hatten sich alle Staaten erstmals auf eine Abkehr von Kohle, Öl und Gas verpflichtet. Jedoch passen sie zu einer weltweiten Tendenz: In den USA und anderswo gewinnen die fossilen Energieträger gerade wieder an Schwung. Blick erklärt, was ein Scheitern der Konferenz in Baku bedeuten würde.