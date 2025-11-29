Der britische Dramatiker und Oscar-Preisträger Tom Stoppard («Shakespeare In Love») ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf seine Agentur, die ein Statement auf ihrer Webseite veröffentlichte.

Stoppard, der für das Drehbuch zu «Shakespeare in Love» einen Oscar und einen Golden Globe gewann, «starb friedlich in seinem Haus in Dorset, umgeben von seiner Familie», hiess es in einer Stellungnahme. «Man wird sich an ihn erinnern für seine Werke, für deren Brillanz und Menschlichkeit, für seinen Witz, seine Grosszügigkeit und seine tiefe Liebe zur englischen Sprache.»

Flucht im Zweiten Weltkrieg

Zu den bekannten Bühnenwerken des Briten gehörten «The Real Thing» und «Rosencrantz and Guildenstern are Dead».

Stoppard wurde in der heutigen Tschechischen Republik geboren, floh im Zweiten Weltkrieg nach Asien und schliesslich nach Grossbritannien, wo er zahlreiche Auszeichnungen erhielt.

