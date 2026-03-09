In Deutschland ereignete sich vergangene Woche ein im wahrsten Sinne des Wortes irrer Vorfall. Ein Schweizer zog eine Frau an den Haaren in die U-Bahn. Dies offenbar, weil er pünktlich abfahren wollte.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Die deutsche Bundespolizei ermittelt gegen einen 53-jährigen Schweizer. Das schreibt die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin in einer Mitteilung. Gemäss Polizei kam es vergangenen Freitag gegen 22.15 Uhr in Gelsenkirchen im Bundesland Nordrhein-Westfalen zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einer 26-jährigen Deutschen.

Ersten Erkenntnissen zufolge stellte sich die junge Frau in die Tür einer abfahrbereiten U-Bahn. Demnach wollte sie ihrer Begleitperson ermöglichen, noch einzusteigen. Daraufhin zog der Mann sie an den Haaren in die U-Bahn – offenbar, weil er pünktlich abfahren wollte.

Die Polizisten nahmen die Personalien beider Beteiligten auf und belehrte den Mann. Er entschuldigte sich bei Frau, äusserte sich aber gemäss Polizei nicht weiter zum Sachverhalt.

Atemalkoholwert von 1,5 Promille

Der Mann war zum Zeitpunkt des Vorfalls alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 53-Jährigen einen Wert von 1,5 Promille.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den Schweizer ein. Sie sicherte ausserdem das Videomaterial.

Beide dürfen Dienststelle zeitversetzt verlassen

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, durfte der Mann die Dienststelle der Polizei nach der Vernehmung wieder verlassen. «Die deutsche Staatsangehörige konnte nach Abschluss der polizeilichen Massnahmen die Dienststelle zeitversetzt zum Beschuldigten verlassen», heisst es in der Mitteilung weiter.