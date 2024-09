In der Nacht auf Freitag drang ein mit einer Machete bewaffneter Mann in ein Polizeiposten in Linz am Rhein ein. Er drohte den Polizisten mit dem Tod.

1/2 Ein Mann drohte den Beamten auf dem Polizeiposten in Linz am Rhein, sie zu töten.

AFP Agence France Presse

Ein mit einer Machete bewaffneter Mann (29) ist in Linz in Rheinland-Pfalz in eine Polizeidienststelle eingedrungen. Der Täter betrat in der Nacht zum Freitag die Sicherheitsschleuse der Inspektion und drohte damit, die Beamten zu töten, wie das Polizeipräsidium in Koblenz mitteilte.

Die Schleuse wurde komplett verriegelt und der Mann dadurch festgesetzt. Nach einem Tasereinsatz wurde er von Einsatzkräften der Spezialeinheiten fixiert und festgenommen. Dabei erlitt der in Linz wohnende Verdächtige leichte Verletzungen. Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt.