Aneignung von Grönland: «Im Interesse der nationalen Sicherheit und der Freiheit» erachtet Trump den Besitz der riesigen, rohstoffreichen, zu Dänemark gehörenden Insel als eine «absolute Notwendigkeit». Militärischen Druck schliesst er nicht aus. Zurzeit ist sein Sohn Donald Jr. (47) auf «privatem Besuch» in Grönland. Der grönländische Ministerpräsident Mute B. Egede (37) reagierte empört: «Grönland gehört uns. Wir dürfen unseren langen Freiheitskampf nicht verlieren.»

Kontrolle über den Panamakanal: Wegen der «höchst ungerechten» Durchfahrtgebühren will Trump die Wasserstrasse zurückholen – nötigenfalls mit Gewalt. Der Kanal, eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt, war von den USA gebaut und lange kontrolliert worden, bevor er schrittweise an Panama überging.

5 Prozent für Nato-Beitrag: Trump fordert die Nato-Staaten auf, statt wie bisher 2 neu 5 Prozent des BIP in die Verteidigung zu investieren. Zuvor hatte er gedroht, Staaten, die weniger als 2 Prozent investieren, im Ernstfall nicht zu schützen.

Golf von Amerika: Den Golf von Mexiko will er in «Golf von Amerika» umbenennen. «Ein wunderschöner Klang», findet er.

«Hölle» für Hamas: Falls die Hamas die in Israel gefangen genommenen Geiseln bis zu seiner Amtseinführung nicht freilasse, müsste der Nahe Osten mit der «Hölle» rechnen. Was er damit meint, führte er nicht aus. Ist es ein grosser Krieg in Nahost?