Herzzerreissender Fund am Istanbuler Flughafen: Ein illegal verfrachtetes Gorillababy wurde bei einer Kontrolle in einer Käfigbox entdeckt. Der vom Aussterben bedrohte westliche Gorilla sollte von Nigeria nach Thailand geschmuggelt werden.

Gorillababy an Istanbuler Flughafen aufgegriffen

1/5 Das kleine Gorillababy wird nun aufgepäppelt. Foto: Anadolu via Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In der Türkei sorgt ein am Istanbuler Flughafen aufgefundenes Gorillababy für viel Aufmerksamkeit.

Der kleine Affe wurde Ende November in einer Käfigbox aufgefunden und wird nun in einem Istanbuler Zoo wieder aufgepäppelt, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Offenbar sollte er illegal von Nigeria nach Thailand verfrachtet werden.

«Es ist das erste Mal, dass wir einen Gorilla dieser Art in der Türkei auffinden», sagte Fahrettin Ulu, Direktor für Naturschutz und Nationalparks, zu Anadolu. Das Affenjunge ist demnach ein vom Aussterben bedrohter westlicher Gorilla. Am Anfang habe er sich noch sehr schüchtern und melancholisch verhalten. Mittlerweile aber sei er putzmunter, spiele mit Plüschtieren und einem Rechenbrett und trommele sich auch mal auf die Brust, so Anadolu. Sein Selbstbewusstsein sei definitiv gestärkt, wurde Ulu zitiert.

Zukunft des kleinen Menschenaffen noch unklar

Das Schicksal des jungen Menschenaffen hat viele in der Türkei bewegt. Mehr als 100'000 Nutzer hatten sich an einem Aufruf der Naturschutzbehörde auf der Plattform X zur Namensfindung für den Gorilla beteiligt, der nun Zeytin (deutsch: Olive) getauft wurde.

Das Affenbaby hat seit seinem Fund Ulu zufolge bereits ein Kilo zugenommen und ist 3,5 Zentimeter gewachsen. Tierärztin Gülfem Esmen ist eine derjenigen, die sich um den Gorilla kümmern – auch für sie ist das neues Terrain. Sie habe recherchieren müssen, was ein Affe überhaupt essen dürfe, erzählte sie Anadolu. Zum Frühstück gebe es für den kleinen Affen jetzt Milch und über den Tag werde er mit Snacks wie Obst, Gemüse und Nüssen gefüttert.

Wie es für den Affen weitergeht, ist noch unklar. Man wünsche sich, dass Zeytin in seine Heimat zurückkehren könne und dort im Regenwald ausgewildert würde, so Direktor Ulu. Wie das ablaufen könne, sei aber noch unklar.