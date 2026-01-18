Ein 57-jähriger Schweizer wurde bei einem Skiunfall in Österreich schwer verletzt. Er kollidierte auf der Piste mit einem Deutschen und musste anschliessend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital geflogen werden.

Darum gehts 57-jähriger Schweizer lebensgefährlich verletzt bei Skiunfall in Tirol am Samstag

Unfall passierte in Kreuzung zweier Pisten, drei Skifahrer involviert

Zwei Deutsche (18, 20); Schweizer per Helikopter notoperiert in Innsbruck

Janine Enderli Redaktorin News

Schwerer Skiunfall in Scheffau am Wilden Kaiser im österreichischen Bundesland Tirol: Ein 57-jähriger Schweizer wurde am Samstagvormittag bei einer Kollision auf der Piste lebensgefährlich verletzt.

Laut der Polizei passierte der Unfall in einem Kreuzungsbereich zweier Pisten. Zwei deutsche Skifahrer (18, 20) fuhren knapp hintereinander von einer blauen auf eine rote Piste. Dort befand sich der Schweizer.

So kam es zum Unfall

Er fuhr genau in die Lücke zwischen die beiden Deutschen. Dabei touchierte er die Skispitzen des einen, der zu Sturz kam, aber unverletzt blieb. Unmittelbar darauf kollidierte der 57-Jährige seitlich mit dem zweiten Deutschen, woraufhin beide stürzten. Der Schweizer blieb in der Folge bewusstlos auf der Piste liegen.

Er musste mit dem Notarzthelikopter in die Klinik Innsbruck geflogen und notoperiert werden.

Der zweite gestürzte Skifahrer erlitt nur leichte Blessuren. Weitere Hintergründe zum Unfallhergang sind nicht bekannt.