Die Polizei stellte fest, dass der Mann betrunken war. (Symbolbild)

Weil er dringend zur Toilette musste, ist ein Mann (33) im deutschen Bundesland Baden-Württemberg aus einem fahrenden Auto gesprungen. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei in Ravensburg am Mittwoch mitteilte. Demnach ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Mittwoch in Friedrichshafen.

Bei einer Geschwindigkeit von etwa 30 Kilometern pro Stunde öffnete der 33-Jährige wegen seines dringenden Bedürfnisses die hintere Autotür und sprang aus dem fahrenden Wagen. Während einer anschliessenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann zuvor Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab über zwei Promille.