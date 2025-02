In Offenburg wurde ein 42-jähriger Mann festgenommen, der verdächtigt wird, eine 37-jährige Psychotherapeutin aus Frankreich getötet zu haben. Die Frau wurde schwer verletzt auf der Strasse gefunden. Sie war wohl kein Zufallsopfer.

Er lauerte ihr vor Praxis in Offenburg (D) auf

Einen Tag nach einem mutmasslichen Tötungsdelikt auf offener Strasse in Offenburg (D) ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Bei ihm handelt es sich um einen 42-Jährigen aus der baden-württembergischen Stadt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt.

Eine Passantin hatte auf offener Strasse am Dienstagabend eine schwer verletzte Frau entdeckt. Trotz unmittelbar eingeleiteter Erste-Hilfe-Massnahmen durch die alarmierten Rettungskräfte erlag die Aufgefundene aber kurz darauf ihren schweren Verletzungen. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau getötet wurde. Am Mittwoch wurde mit einem Grossaufgebot nach dem mutmasslichen Täter gefahndet.

Verdächtiger stellte seinem Opfer nach

Bei der Toten handelt es sich den Ermittlungen zufolge mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine 37-Jährige aus Frankreich. Sie arbeitete in Offenburg als Psychotherapeutin. Da sich der Tatort in unmittelbarer Nähe zu ihrer Arbeitsstelle befindet, gehen die Ermittler davon aus, dass sie auf ihrem Weg von der Arbeit nach Hause angegriffen wurde. Zuvor soll der Mann ihr aufgelauert haben. Bereits in der Vergangenheit stellte der Täter seinem Opfer offenbar nach, wie «Bild» berichtet. Laut Verwandten habe sie sich bedroht gefühlt.

Ihr Auto, das in unmittelbarer Nähe zum Tatort stand, wurde durchsucht und beschlagnahmt. Zudem befragten die Ermittler die Nachbarschaft. Zeugenaussagen zufolge wurde die Frau bereits um 18.30 Uhr auf der Strasse liegend gefunden. Gegen 19.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert.