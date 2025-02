Der Tote wurde unweit des Espejo-Sees gefunden. (Symbolbild) Foto: Wikipedia

Auf einen Blick Schweizer (†64) stirbt bei Velo-Trip in Argentinien, Todesursache unklar

Mann wurde tot am Strassenrand gefunden, hielt Mobiltelefon in der Hand

Marian Nadler Redaktor News

Ein Schweizer (†64) ist in den Argentinien-Ferien ums Leben gekommen. Der Mann wurde am Samstag in der Provinz Neuquen tot am Strassenrand gefunden, wie die Staatsanwaltschaft laut «infobae» mitteilte. Er war vor seinem Tod auf einen Velo-Trip aufgebrochen.

Als die Polizei vor Ort ankam, stellten sie fest, dass der Velofahrer kein Lebenszeichen von sich gab und sein Mobiltelefon in der Hand hielt. Reanimationsmassnahmen blieben erfolglos. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Spuren von Gewalteinwirkung wurden keine gefunden. Auch einen Verkehrsunfall schliesst die Polizei aus. Wie «Diario Río Negro» schreibt, hatte der Schweizer vor seinem Tod eine Wohnung in der Grossstadt Bariloche gemietet. Die argentinischen Behörden koordinieren jetzt die Übergabe der Leiche an die Schweiz.