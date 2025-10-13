DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Angehörige können mit Geisel telefonieren
«Er kann stehen, er lächelt»
Angehörige können mit Geisel telefonieren
Emotionale Videos zeigen, wie Angehörige der Geiseln erstmals mit ihnen telefonieren können.
Publiziert: vor 18 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen