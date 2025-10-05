Tragischer Unfall auf der Vinschgauer Staatsstrasse: Ein 60-jähriger Schweizer Motorradfahrer kollidierte mit einem Auto und verstarb.

Er kam in den Gegenverkehr

Einsatzkräfte konnten das Leben des Schweizers nicht mehr retten. Foto: Carabineri

Darum gehts Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Vinschgauer Staatsstrasse in Südtirol

Schweizer Motorradfahrer kollidierte mit Auto und wurde von weiterem erfasst

60-Jähriger konnte trotz Rettungseinsatz nicht gerettet werden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Der Schweizer (†60) war am Samstag gegen 17 Uhr mit seinem Töff auf der Plauser Geraden der Vinschgauerstrasse im Südtirol unterwegs, als er laut ersten Informationen in den Gegenverkehr kam und daraufhin stürzte.

Anschliessend wurde er von einem nachkommenden Wagen erfasst und schwer verletzt. Der 60-Jährige wurde mit dem Helikopter ins Spital nach Bozen gebracht. Doch die Einsatzkräfte konnten das Leben des Schweizers nicht mehr retten.

Wie genau es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, wird ermittelt. Die Vinschgauerstrasse musste bei Plaus wegen des Unfalls längere Zeit gesperrt werden.