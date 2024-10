Schweizer (82) am Flughafen Phuket verhaftet

Kurz zusammengefasst Schweizer mit Pistole am Flughafen Phuket erwischt

Der Schweizer bei seiner Befragung auf dem Polizeirevier. Foto: Sakhu police 1/2

Der Schweizer bei seiner Befragung auf dem Polizeirevier. Foto: Sakhu police 1/2

Janine Enderli Redaktorin News

Aiyanah Pa-ngo, eine junge Security-Mitarbeiterin am Flughafen Phuket, stiess bei einer Routinekontrolle am Montag auf einen verdächtig aussehenden Gegenstand. Sofort schickte sie den Koffer in eine gründliche Untersuchung. Was die Beamten schliesslich im Gepäck eines 82-jährigen Schweizers fanden, gehört definitiv nicht in ein Flugzeug.

«Wir stiessen auf eine kurzläufige Pistole vom Typ Astra-Cal 6,35 a25 in seiner Tasche», erklärte der zuständige Polizeikommandant gegenüber thailändischen Medien. Der Schweizer wurde umgehend festgenommen.

82-Jährigem droht Haftstrafe

Bei der Befragung soll der Schweizer der Polizei gesagt haben, dass er dachte, die Mitnahme einer Waffe ohne Munition oder Magazin an Bord eines Flugzeugs sei nicht verboten. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass sein Handeln gegen das Gesetz verstosse.

Die Polizei eröffnete ein Verfahren wegen illegalem Schusswaffenbesitz. In Thailand ist der Waffenbesitz für Ausländer verboten. Ein entsprechendes Vergehen wird mit einer hohen Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren bestraft.