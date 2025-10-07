Eine Domina soll in München ihren langjährigen Freier getötet haben. Motiv der 58-Jährigen soll das Erbe des alleinstehenden 62-Jährigen gewesen sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er hatte die Frau als Alleinerbin eingesetzt.

Er hatte ihr sein Geld und seine Wohnungen versprochen

Eine deutsche Domina hat ihren Freier ermordet. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Am Dienstag hat die Polizei in München-Obermenzing (D) eine 58-jährige Domina festgenommen, die verdächtigt wird, einen 62-jährigen Mann ermordet zu haben. Die Frau soll dazu massive, stumpfe Gewalt angewendet haben.

Der Mann war seit 20 Jahren Kunde der Prostituierten. Im Verlauf der Beziehung entwickelte sich ein starkes Vertrauensverhältnis. Schliesslich setzte der Mann die Frau als Alleinerbin seines Vermögens, einschliesslich zweier Wohnungen in Obermenzing und Milbertshofen, ein, wie die «Süddeutsche Zeitung» berichtet.

Der Tote, der alleine und zurückgezogen lebte, war bereits am 7. Juli in seinem Anwesen im Münchner Stadtteil Obermenzing entdeckt worden. Zunächst war die Todesursache unklar, doch eine Obduktion ergab Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Belohnung von 10'000 Euro

Die Polizei bildete daraufhin die Ermittlungsgruppe «Keyserling», die in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München I arbeitete, und setzte eine Belohnung von 10'000 Euro aus. Die umfangreichen Ermittlungen führten nach einer Vermisstenanzeige schliesslich zur Festnahme der Tatverdächtigen.

Die Staatsanwaltschaft München I beantragte Haftbefehl wegen Mordes. Die Frau wurde am Dienstagmorgen widerstandslos in ihrer Wohnung festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an, und die Polizei prüft, ob es weitere Tatbeteiligte gibt.