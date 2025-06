Ein aggressiver Wels attackierte fünf Badegäste in Deutschland. Er musste von der Polizei erschossen werden. Nun kann das zwei Meter lange Tier in einem lokalen Gasthof als Speise bestellt werden.

Er griff in Deutschland Badegäste an – Polizei erschoss das Tier

Janine Enderli Redaktorin News

Vor einer Woche griff ein Wels im Brombachsee in Bayern (D) mindestens fünf Badegäste verletzt. Wie die Polizei in Nürnberg mitteilte, biss das Tier immer wieder Schwimmende an einer Schwimminsel im See. Die Polizei musste den zwei Meter langen und 90 Kilogramm schweren Wels erschiessen.

Nach seinem Tod landet der Wels nun offenbar auf der Speisekarte des fränkischen Gasthofs «Zum Goldenen Lamm» in Wettelsheim – rund 20 Kilometer vom See entfernt. Dies berichtet die «FAZ» unter Berufung auf den Gastwirt.

«Wie zartes Kalb»

Für 22,50 Euro pro Portion bekommt der Gast ein Filetgericht, so Wirt Hans Nerreter zur Zeitung. Als Beilage werden Gemüse und Kräuterkartoffeln serviert. Rund 120 Teller sollen damit befüllt werden. Erste Gäste haben schon probiert. «Die Rückmeldung war positiv», so Nerreter. «Das Fleisch hat eine feste Konsistenz, fast wie zartes Kalb.» Er möchte nun die Polizisten auf ein Wels-Filet einladen.

Die Tierschutzorganisation Peta ist stinksauer und hat gegen die Polizei Anzeige erstattet. Das Tier wurde zunächst von einem Polizisten angeschossen und schliesslich von Fischern getötet.

«Wir sind schockiert vom Vorgehen der zuständigen Polizei und der Angler, die ganz offenbar für den extrem schmerzhaften, langsamen und vor allem auch unnötigen und gesetzeswidrigen Tod des Welses verantwortlich sind», betonte die Organisation in einer Stellungnahme.