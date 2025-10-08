Chemie-Nobelpreis geht an Forscher-Trio

1/2
Der Chemie-Nobelpreis geht an ein Forscher-Trio aus Japan, Australien und den USA.
Der Chemie-Nobelpreis geht in diesem Jahr an den Japaner Susumu Kitagawa, den US-Jordanier Omar Yaghi und den in Grossbritannien geborenen Richard Robson. Die drei Wissenschaftler werden für die Entwicklung metallorganischer Gerüste geehrt, wie das Nobel-Komitee am Mittwoch in Stockholm verkündete. Diese können beispielsweise genutzt werden, um Wasser aus Wüstenluft zu filtern oder Kohlendioxid aufzufangen.
