Ermittler haben nahe einer Strasse in Lörrach (D) die Leiche eines Säuglings entdeckt. Der Fund löste in der Region grosse Betroffenheit aus.

In Baden-Württemberg entdeckte eine Spaziergängerin einen toten Säugling. Foto: PATRICK SEEGER

Die Hintergründe waren zunächst unklar, wie die Polizei in Freiburg am Freitag mitteilte. Demnach wurde das tote Baby am Donnerstagmittag in einem Feld ausserhalb von Hüsingen im Landkreis Lörrach, nahe der Schweizer Grenze, gefunden.

Eine Spaziergängerin entdeckte die Leiche nahe einer Kreisstrasse. Die Beamten richteten umgehend eine Ermittlungsgruppe ein und durchstreiften das Feld nach Spuren. Zusätzlich waren auch Spürhunde und ein Hubschrauber im Einsatz, wie mehrere deutsche Medien übereinstimmend berichten.

«Das ist schrecklich und macht einen sprachlos»

Weitere Details wurden nicht genannt – die Todesursache oder das Geschlecht des Babys sind bisher nicht bekannt. Auch wer die Mutter des Kindes ist und wie lange der Säugling bereits auf dem Feld gelegen hat, ist unklar. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Wie die «Oberbadische» berichtet, löste der Vorfall in dem 550-Seelen-Dorf grosse Betroffenheit aus. «Das ist schrecklich und macht einen sprachlos», so Jürgen Schäfer, der Ortsvorsteher von Hüsingen, gegenüber der Lokalzeitung. «Man kann es nicht verstehen, fühlt sich hilflos, dass so etwas bei uns passieren kann.» Mit Kerzen, die im Dorf aufgestellt wurden, erinnert man an das verstorbene Baby – «Ruhe in Frieden, kleiner Engel», steht auf einer.