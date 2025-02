Emotionale Misshandlung, keine Freunde, «Geiselnahmen» Die tragische Geschichte des einst «stärksten Jungen der Welt»

Schon in jungen Jahren hatte Richard Sandrak so viel Muskeln, von denen die meisten nur träumen können. Er wurde als der «stärkste Junge der Welt» berühmt. Dann wurde es still um den Mini-Herkules. Jetzt ist er wieder da und erzählt seine tragische Lebensgeschichte.

Publiziert: 17:02 Uhr