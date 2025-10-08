Ein fünfjähriger Schüler brachte in Südfrankreich versehentlich Cannabis in die Schule. Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung fand die Polizei 4,5 Kilogramm der Drogen. Nun müssen die Eltern ins Gefängnis.

Der Bub erschien mit Cannabis in der Jacke. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Darum gehts Fünfjähriger bringt Cannabis in Schule, Eltern geraten in Schwierigkeiten

Schule informierte Polizei, Junge fand Drogen zu Hause

Eltern zu Freiheitsstrafen verurteilt nach Fund von 4,5 Kilogramm Cannabis

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Frankreich ist ein Fünfjähriger mit Cannabis in seiner Kleidung in die Grundschule gekommen und hat seine Eltern damit in eine missliche Lage gebracht.

Die Schule habe das Kommissariat im südfranzösischen Béziers informiert, weil sie bei dem Schüler Cannabis gefunden habe, teilte die Polizei mit. Der Junge habe angegeben, die Droge zu Hause gefunden zu haben.

Polizeibeamte durchsuchten daraufhin die Wohnung der Eltern und entdeckten dort 4,5 Kilogramm bereits zum Weiterverkauf verpacktes Cannabis. Nach dem Fund vor knapp zwei Wochen wurden die Eltern in einem Schnellverfahren zu Freiheitsstrafen von fünf und einem Jahr verurteilt, wie die Polizei mitteilte.