1/5 Elon Musk sagt Bye Bye zum Weissen Haus! Von nun an wolle er sich wieder mehr auf seine Unternehmen konzentrieren und trennt sich von Trump. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Elon Musk verlässt Trump-Regierung nach vier Monaten als Sonderberater

Kontroverse Auftritte: Hitler-Gruss-Vorwürfe und AfD-Unterstützung sorgen für Empörung

Grund für Rücktritt: Musk kritisiert Trumps Wirtschaftspolitik und Haushaltsdefizit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

AFP Agence France Presse

vor 2 Minuten vor 2 Minuten Trump listet Kürzungen von Musk auf Jetzt redet Trump über die Implementierung neuer Computersysteme – und schimpft über die Vorgängerregierung von Joe Biden (82). «Sie haben nie funktioniert», kritisiert er die alten Computersysteme. Trump springt zu Verträgen, die Musk beendet habe – «viele, viele Verträge» – etwa 100 Millionen Dollar des DEI-Programms, zählt Trump auf. 42 Millionen Dollar soll Musk an Entwicklungshilfe Uganda gekürzt haben. vor 5 Minuten vor 5 Minuten Trump lobt Musk und sein Team «Heute geht es um einen Mann namens Elon. Er ist einer der grössten Innovatoren der Welt», sagt Trump zu Beginn. «Die Dinge, die er und seine Leute gefunden haben, sind unglaublich», ergänzt der US-Präsident mit Blick auf Musks Doge-Job. «Unglaublich talentierte Menschen.» vor 7 Minuten vor 7 Minuten Abschiedspressekonferenz von Elon Musk startet Jetzt geht es los im Weissen Haus. Tech-Milliardär Elon Musk und US-Präsident Donald Trump sind vor die versammelte Presse getreten. 14:51 Uhr 14:51 Uhr Musk sagt dem Weissen Haus Adieu Waren nicht immer einer Meinung: Elon Musk (links) und US-Präsident Donald Trump. Foto: AFP Nach 130 Tagen ist Schluss: Tech-Milliardär Elon Musk (53) gibt seine Tätigkeit an der Spitze der US-Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (Doge) auf. Musk will sich wieder vermehrt seinen Firmen widmen, darunter der Autobauer Tesla und das Raumfahrtunternehmen SpaceX. Am Freitag wird Musk im Weissen Haus im Rahmen einer Medienkonferenz offiziell verabschiedet. US-Präsident Donald Trump (78) ist dabei. Blick tickert den Musk-Abschied live. Ende des Livetickers

Nach vier Monaten als Sonderberater von US-Präsident Donald Trump (78) hat der reichste Mann der Welt endgültig seinen Rückzug aus dem Weissen Haus verkündet: Seine Zeit als «spezieller Regierungsmitarbeiter» gehe nun zu Ende, er werde seinen Posten in der Trump-Regierung aufgeben, erklärte Tech-Milliardär Elon Musk (53) mit Blick auf seine Tätigkeit an der Spitze der Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (Doge). Musk betonte, er wolle sich wieder mehr seinen Firmen widmen, darunter dem Autobauer Tesla und dem Raumfahrtunternehmen Space X.

Der umstrittene, rechtsgerichtete Trump-Berater hat mit seiner Tätigkeit in der Politik einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Folgende Auftritte von Musk werden in Erinnerung bleiben:

1 Hitlergruss-ähnliche Geste

Bereits kurz nach der Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar sorgte Musk bei einer Kundgebung für Aufruhr, als er auf der Bühne zweimal den rechten Arm in die Höhe streckte. Politiker der oppositionellen Demokraten und Historiker interpretierten die Geste eindeutig als Hitlergruss. Der reichste Mann der Welt verteidigte sich, ohne jedoch die Zweifel zu beseitigen: Der «‹Jeder ist Hitler›-Angriff» seiner Gegner sei sei «sooo langweilig», erklärte der Trump-Berater in seinem Onlinedienst X.

1:00 Bei Siegesfeier von Trump: Macht Elon Musk hier den Hitlergruss?

2 Wahlwerbung für die AfD

Kurz darauf löste Musk in Deutschland grosse Empörung aus, weil er sich in den dortigen Wahlkampf einmischte und für die extrem rechte AfD Werbung machte. In einer Videobotschaft zum Auftakt des AfD-Wahlkampfs rief er Ende Januar die Menschen in Deutschland auf, «stolz» darauf zu sein, dass sie Deutsche sind. «Kämpft für eine strahlende Zukunft für Deutschland», forderte Musk in dem Video.

3 Mit Sohn X im Oval Office

Während einige bereits von «Schattenpräsident Musk» sprachen, wurde der in Südafrika geborene Milliardär zu einem ständigen Gast im Weissen Haus – und häufig war auch dessen Sohn (4) mit dem kuriosen Namen X Æ A-12, kurz «X», dabei. Am 12. Februar verteidigte Musk im Oval Office vor den Kameras seine drastischen Kürzungen bei den Bundesbehörden. Der kleine Junge X, dessen Mutter die Künstlerin Grimes (37) ist, sass dabei auf Musks Schultern. Schliesslich übergab er ihn an eine Frau, die ihn aus dem Saal begleitete. «Das ist X, und er ist ein toller Kerl», erklärte Trump anschliessend.

0:13 Lil X geht damit viral: Musk-Sohn (4) bohrt in der Nase

4 Der Mann mit der Kettensäge

Um sein radikales Vorgehen bei den Streichungen beim Personal und bei den Finanzen des Staates zu veranschaulichen, setzte sich Musk bei einer Tagung konservativer Vertreter in Washington eine Sonnenbrille auf und schwang auf der Bühne eine Kettensäge. Die Kettensäge war Musk vom ultrarechten argentinischen Präsidenten Javier Milei (54) überreicht worden, der sie im Wahlkampf zu einem Symbol für den Abbau der Staatsausgaben in seinem eigenen Land gemacht hatte.

0:57 «Um Bürokratie aufzuräumen»: Milei schenkt Musk eine Kettensäge

5 Die grosse Enttäuschung

Der radikale Kurs von Trump in der Wirtschaft, etwa die drastische Erhöhung von Zöllen gegen wichtige Handelspartner, war gar nicht nach dem Geschmack des Unternehmenschefs Musk. Er nannte Trumps Handelsbeauftragten Peter Navarro (75) deshalb «dümmer als ein Sack Backsteine».

Am 27. Mai, mehr als vier Monate nach Trumps Amtseinführung, zeigte sich der Milliardär zudem «enttäuscht» über das von dem Präsidenten vorangetriebene Haushaltsgesetz. Musk kritisierte, das Haushaltsdefizit steige durch die vorgesehenen Steuersenkungen und untergrabe damit seine Spar-Anstrengungen. Am nächsten Tag bestätigte Musk seinen «planmässigen» Rückzug aus der Regierung – vorgesehen war von Anfang an, dass er nur eine Zeit lang als Sonderberater für Trump arbeitet.