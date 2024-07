Ekel-Alarm am Flughafen Miami Plötzlich breitet sich am Gate eine grüne Flüssigkeit aus

Eine grüne Flüssigkeit sorgt am Donnerstag am Flughafen Miami für angeekelte Blicke. Sie breitet sich am gesamten Gate aus. Doch der Flughafen gibt Entwarnung, die Flüssigkeit ist ungefährlich.