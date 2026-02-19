Im Reichstag in Berlin hat ein Gasmelder Alarm ausgelöst. Rund 80 Feuerwehrleute sind im Einsatz, da vermutlich eine geringe Menge eines Gefahrenstoffs ausgetreten ist. Der Einsatz dauert an.

Feuerwehreinsatz im Reichstag: Zum Gebäude des Deutschen Bundestags in Berlin sind etwa 80 Einsatzkräfte ausgerückt, wie «Bild» berichtet. Auslöser war ein Alarm eines Gasmelders.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr hatte das Gerät angeschlagen, nachdem vermutlich eine geringe Menge eines Gefahrenstoffs ausgetreten war. Laut Feuerwehr ging die automatische Meldung am Morgen gegen 5.15 Uhr ein.

Ist ein Reinigungsmittel schuld?

Die Einsatzkräfte seien derzeit im Einsatz und verschafften sich einen Überblick über die Gefahrenlage, hiess es. Ein Sprecher erklärte, dass die Feuerwehrleute bereits in dem Raum seien, aus dem die Meldung gesendet wurde. Vor Ort sei ein sogenannter Dekontaminationsplatz für die Sicherheit der Einsatzkräfte aufgebaut worden.

Bereits gefunden wurde dem Sprecher zufolge ein Reinigungskonzentrat. «Es könnte also sein, dass ein zu hoch dosiertes Reinigungsmittel die Gefahrenmeldung ausgelöst hat», sagte der Sprecher. Das sei aber noch nicht abschliessend geprüft.

Der Einsatz führte am Morgen auch zu Verkehrseinschränkungen und Umleitungen von Buslinien, die am Reichstagsgebäude entlangfahren.