Greta Thunberg wurde bei einer Klimademonstration in Brüssel festgenommen. Die 21-Jährige und etwa 150 Aktivisten forderten das Ende der Subventionen für fossile Brennstoffe.

Einsatz in Brüssel

Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ist bei einer Klimademonstration in Brüssel festgenommen worden. Die 21-Jährige nahm am Samstagnachmittag mit etwa 150 anderen Aktivistinnen und Aktivisten an einer Sitzblockade teil, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga meldete. Die Polizei führte Thunberg ab.

Mehr als 100 Menschen seien festgenommen worden, teilte ein Sprecher der Kampagne United for Climate Justice (UCJ) mit. Abends seien sie wieder freigekommen. Die Demonstranten forderten ein Ende der Subventionen für fossile Brennstoffe.

Mehrfach mit den Palästinensern solidarisiert

Greta Thunberg ist bereits mehrfach vorübergehend festgenommen worden. Die Schwedin wurde durch ihren «Schulstreik fürs Klima» weltweit bekannt. Aus ihrer Protestaktion ist die internationale Klimabewegung Fridays for Future entstanden.

Seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel vor einem Jahr und dem darauffolgenden militärischen Vorgehen Israels im Gazastreifen hat sie sich mehrfach mit den Palästinensern solidarisiert und Israel Völkermord vorgeworfen. Kritiker werfen Thunberg auch vor, dass sie im Gaza-Krieg und bei den Ereignissen, die ihn auslösten, einseitig propalästinensische Positionen vertreten habe. Bei der Protestaktion in Brüssel trug sie ein Palästinensertuch.