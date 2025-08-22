Dänemark streicht Schoggi- und Kaffee-Steuer

Die dänische Regierung plant, Steuern auf Kaffee und Schokolade abzuschaffen, um Haushalte zu entlasten. Vizeregierungschef Troels Lund Poulsen betont die sofortige Wirkung für Bürger. Der Staat rechnet mit Einnahmeverlusten von 321 Millionen Euro.

In Dänemark wird eine spezielle Schokoladensteuer auf alle Produkte mit Kakao fällig sowie auf andere Süsswaren. Die Höhe der Abgabe hängt vom Zuckergehalt des Produkts ab. (Archivbild) Foto: HENDRIK SCHMIDT

Die dänische Regierung will zur Entlastung der Haushalte die Steuern auf Kaffee und Schokolade streichen. Es sei eine Massnahme ausgewählt worden, «die für die Dänen eine sofortige Wirkung haben wird», sagte Vizeregierungschef Troels Lund Poulsen im Sender TV2.

Die Bürger würden sofort spüren, dass sie mehr Geld zur Verfügung hätten, sagte er. Die Regierung rechnet durch die Abschaffung mit einem Einnahmeausfall von umgerechnet 321 Millionen Euro. Ohne die Steuern würde ein Paket Kaffee nach Behördenangaben umgerechnet 66 Cent weniger als zuvor kosten.

In Dänemark wird eine spezielle Schokoladensteuer auf alle Produkte mit Kakao fällig sowie auf andere Süsswaren, kandierte Früchte und Kaugummis. Die Höhe der Abgabe hängt vom Zuckergehalt des Produkts ab.

Nach offiziellen Statistiken kletterte der Preis für Schokolade in Dänemark im Juli im Vorjahresvergleich um 25,3 Prozent. Der Kaffee verteuerte sich um 35,5 Prozent. Die Lebensmittelpreise insgesamt stiegen im Juli um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.