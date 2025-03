1/5 Keir Starmer händigte Donald Trump einen Brief von King Charles aus. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Grossbritannien startet eine Charme-Offensive um Donald Trump (78): Der britische Premierminister Keir Starmer (62) händigte dem US-Präsidenten bei seinem Besuch im Weissen Haus am Donnerstag «einen sehr besonderen Brief» von King Charles (76) aus. Es ist die Einladung zu einem «noch nie dagewesenen zweiten Staatsbesuch», wie Starmer laut «CNN» bei einer Pressekonferenz erläuterte.

«Das ist wirklich etwas Besonderes. Das hat es noch nie gegeben. Beispiellos», sagte Starmer und legte eine Hand auf Trumps Schulter. «Ich denke, das symbolisiert einfach die Stärke unserer Beziehungen», fuhr er fort und fügte hinzu: «Ich denke, der letzte Staatsbesuch war ein enormer Erfolg. Seine Majestät der König möchte, dass dieser Besuch noch besser wird als der letzte. Das ist also wirklich historisch.»

«Ein grossartiger Gentleman»

Sichtlich erfreut nahm Donald Trump die Einladung des Königs an, bezeichnete Charles als «einen grossartigen, grossartigen Gentleman» und bemerkte seine «wunderschöne Unterschrift». Und die Lobhudeleien gingen munter weiter: «Er ist ein wunderbarer Mann. Ein wunderbarer Mann», sagte Trump über Charles und ergänzte: «Ich habe ihn eigentlich sehr gut kennengelernt.» Der US-Präsident war 2019 bereits in seiner ersten Amtszeit in den Buckingham Palace eingeladen worden – damals noch von Queen Elizabeth (†96).

Charles schreibt in dem Brief über die «vielen Herausforderungen in der Welt» und «die entscheidende Rolle», welche die USA und Grossbritannien bei der «Förderung» der Werte spielen müssten, die «für uns alle so wichtig sind».

Besuch im Herrenhaus oder auf der Burg

Dann werden die Reisepläne konkreter: Trump könne entweder in Charles altehrwürdigem Herrenhaus im schottischen Dumfries nächtigen oder das berühmte Balmoral Castle in Edinburgh besuchen. «Auf beiden Ländereien gibt es vieles, was Sie vielleicht interessant finden und geniessen werden», ist sich Charles gewiss.

Der König Grossbritanniens schreibt weiter, dass der Besuch «eine Gelegenheit biete, eine breite Palette von Themen von beiderseitigem Interesse zu erörtern». Und schliesst den Brief mit den Worten: «Ich bin mir sicher, dass wir auf diese Weise die besonderen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern, auf die wir beide so stolz sind, weiter ausbauen werden.»

Nicht alle sind begeistert

Bereits hagelt es jedoch Kritik aus Schottland. Stephen Flynn, ein führender Politiker der Schottischen Nationalpartei SNP hat gefordert, die Einladung an Donald Trump wieder zurückzuziehen. «Starmer sollte besser aufhören zu knien, und das Angebot eines Staatsbesuchs zurückziehen», schrieb Flynn auf X.