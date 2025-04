«Einfach wunderschön» Grüner Feuerball sorgt europaweit für Begeisterung

Viele Menschen in Mittel- und Osteuropa wurden am Samstag Zeugen eines Naturereignisses. Ein grüner Feuerball erhellte den Nachthimmel. Doch was steckt dahinter?

Publiziert: 14:41 Uhr | Aktualisiert: vor 16 Minuten