Ein Schweizer wurde tot im Norden von Dublin aufgefunden. (Symbolbild) Foto: keystone-sda.ch

Mutmasslicher Täter Ende 20, Opfer in den Sechzigern, Beziehung zueinander unklar

Ein Schweizer wurde im Norden Dublins Opfer eines Gewaltverbrechens. Wie die «Irish Sunday Mirror» berichtet, kam Urs B.* erst am Freitag mit dem Flugzeug aus Zürich in Irland an. Am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr wurde er im Küstendorf Malahide erstochen.

B. befand sich gemäss Bericht in seinen Sechzigern. Der tödliche Angriff soll sich im Garten eines Hauses abgespielt haben. Im Vorfeld sei es zu seiner Auseinandersetzung gekommen, heisst es weiter. B. erlitt offenbar mehrere Stichwunden. Trotz Reanimierungsmassnahmen konnten die Rettungskräfte nichts mehr für den Schweizer tun: «Seine Verletzungen waren zu schwer, er ist leider verstorben», sagt eine Quelle gegenüber der «Sunday World».

Tatverdächtiger Ende 20 festgenommen

Die Polizei fand am Tatort ein Messer vor und verhaftete einen Mann Ende 20. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Festgenommene und das Opfer kannten. In welcher Beziehung sie zueinander standen, ist aktuell unklar. Gemäss «Sunday World» weilte Urs B. während seines Aufenthalts bei einem jüngeren Verwandten. Eine Anfrage von Blick beim Aussendepartement EDA zu dem Vorfall ist hängig.

In Malahide herrscht Fassungslosigkeit: «Dies ist eine sehr eng verbundene Gemeinschaft, und alle sind zutiefst schockiert über das, was passiert ist. Unsere Gedanken und Gebete sind beim verstorbenen Mann und seinen Angehörigen», sagt ein Stadtrat gegenüber der Zeitung.

Beim verstorbenen B. wurde nun eine Obduktion angeordnet. Die Ermittlungen zum Vorfall laufen.

*Name bekannt