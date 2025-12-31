Bei einem Zugunglück nahe der Inka-Ruinenstadt Machu Picchu in Peru starb ein Lokführer, mindestens 40 Menschen wurden verletzt. Darunter befanden sich laut US-Botschaft auch Amerikaner. Die Nationalitäten von weiteren verletzten Touristen bleiben unklar.

Bei einem Frontalzusammenstoss zweier Züge in der Nähe der berühmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu in Peru ist ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens 40 weitere Menschen, darunter zahlreiche Touristen, wurden nach Behördenangaben vom Dienstag (Ortszeit) verletzt.

Die US-Botschaft in Peru teilte in einer Erklärung mit, dass sich unter den Verletzten auch US-Bürger befänden. Sie machte keine Angaben zur Anzahl der verletzten Amerikaner oder zum Ausmass ihrer Verletzungen. Die Nationalitäten der weiteren verletzten Touristen bleiben unklar.

Bei dem Toten handelt es sich der Staatsanwaltschaft zufolge um den Lokführer einer der beiden Züge. Von Passagieren an den Fernsehsender RPP gesendete Videos zeigten Verletzte, die neben den Gleisen lagen, und zwei zum Stillstand gekommene beschädigte Lokomotiven.

Schwer zugängliches Gebiet

Krankenwagen und medizinisches Personal wurden zu dem schwer zugänglichen Ort in einer abgelegenen Andenregion gebracht. Um zu der Touristenattraktion Machu Picchu zu gelangen, nehmen Besucher erst den Zug und anschliessend einen Bus.

Die Eisenbahngesellschaft Ferrocarril Transandino teilte mit, ein von PeruRail betriebener Zug sei gegen Mittag (Ortszeit) auf der eingleisigen Strecke, die die Stadt Ollantaytambo mit Machu Picchu verbindet, mit einem Zug der Gesellschaft Inca Rail kollidiert. Die Ursache für den Zusammenstoss war zunächst unklar.

Die seit 1983 zum Unesco-Weltkulturerbe zählende alte Ruinenstadt wird laut dem peruanischen Tourismusministerium täglich von etwa 4500 Menschen besucht, darunter sind viele Ausländer.