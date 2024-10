Am Sonntagmorgen hat ein Lastwagen in der israelischen Stadt Ramat Hasharon Dutzende Fussgänger erfasst. Ein Grossaufgebot an Rettungs- und Sicherheitskräften ist vor Ort.

Am Sonntagmorgen hat ein Lastwagen in der israelischen Stadt Ramat Hasharon, nördlich von Tel Aviv, Dutzende Menschen erfasst, die an einer Bushaltestelle warteten. Das berichtet die israelische Tageszeitung «Jedi'ot Acharonot». Ein Grossaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften ist bereits vor Ort. 40 Menschen sollen verletzt worden sein.

Es werde der Verdacht geprüft, dass es sich um einen Anschlag handelte, berichtete «Jedi'ot Acharonot» weiter. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, der Fahrer wurde «neutralisiert». Mindestens eine Frau sei noch unter dem Lastwagen eingeklemmt, hiess es.

Notruf ging um kurz nach 10 Uhr Ortszeit ein

Der Rettungsdienst Magen David Adom berichtete von einem Lastwagen, der in eine Bushaltestelle gefahren sein soll. Dem vorläufigen Bericht zufolge sollen die Sanitäter vor Ort Dutzende Opfer medizinisch betreuen. Der erste Notruf war um kurz nach 10 Uhr Ortszeit eingegangen.

24 Verletzte, sechs davon schwer, wurden in Spitäler gebracht. Weitere Verletzte würden vor Ort behandelt, so Magen David Adom auf X.

+++ Update folgt. +++