Kurz zusammengefasst 25-jährige Diabetikerin produziert wieder eigenes Insulin

Ein Jahr nach Stammzellen-Transplantation kann sie problemlos alles essen

Durchbruch in der Diabetesforschung: Eine 25-jährige Frau mit Typ-1-Diabetes produziert nach einer Stammzellen-Transplantation wieder ihr eigenes Insulin. «Ich kann jetzt Zucker essen», sagte die Frau aus Tianjin in China gegenüber der Fachzeitschrift «Nature».

Die Frau, die anonym bleiben möchte, soll die erste Diabetes-Patientin des Typs 1 sein, die mit körpereigenen Zellen behandelt wurde. Über ein Jahr nach der Transplantation geniesst sie es, «alles zu essen – besonders Hotpot (eine Art chinesisches Fondue Chinoise, Anm. d. Red.).»

Transplantationschirurg James Shapiro von der University of Alberta in Kanada nennt die Ergebnisse «verblüffend». «Sie haben den Diabetes bei der Patientin, die vorher erhebliche Mengen an Insulin benötigte, komplett rückgängig gemacht.» Bereits zweieinhalb Monate nach dem Eingriff, bei dem ihr 1,5 Millionen Inselzellen in den Bauch injiziert wurden, produzierte die Frau genug Insulin, um ohne Spritze auszukommen. Die Transplantation liegt mittlerweile über ein Jahr zurück.

Eine halbe Milliarde Menschen leiden weltweit an Diabetes. Foto: shutterstock

Forscher will erst nach fünf Jahren von Heilung sprechen

«Bemerkenswert», sagt Daisuke Yabe von der Kyoto University gegenüber der Fachzeitschrift. «Wenn das bei anderen Patienten auch klappt, wäre es wunderbar.» Die Ergebnisse müssen aber noch an mehr Menschen bestätigt werden, betont Jay Skyler von der University of Miami. Er will auch sehen, dass die Zellen bis zu fünf Jahre lang Insulin produzieren, bevor er von «Heilung» spricht.

Die Studie, die jetzt veröffentlicht wurde, folgt auf Ergebnisse einer Forschungsgruppe in Shanghai, die bereits im April von einer erfolgreichen Therapie berichtete. Damals aber bei einem Typ-2-Patienten. Diese Studien gehören gemäss der Fachzeitschrift zu den ersten Versuchen, Diabetes mit Stammzellen zu behandeln. Weltweit sind fast eine halbe Milliarde Menschen betroffen. Bei Typ-1-Diabetes greift das Immunsystem die Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse an. Bei Typ-2-Diabetes verliert der Körper die Fähigkeit, das Insulin zu nutzen.