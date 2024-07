Ein Gericht in Mailand hat eine Journalistin zu einer Geldstrafe von 5000 Euro verurteilt. Giulia Cortese hatte sich über die italienische Ministerpräsidentin lustig gemacht.

«Du bist so klein, ich kann dich nicht einmal sehen»

Gross ist Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni nicht, aber auch nicht so klein, wie eine Kritikerin suggerierte.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Der Fall liegt drei Jahre zurück, noch bevor Giulia Meloni (47) zu Italiens Ministerpräsidentin aufstieg. Giulia Cortese, eine Journalistin aus Mailand, hatte sich über die Körpergrösse von Meloni lustig gemacht. Das Gericht in der norditalienischen Stadt befand das jetzt als Body-Shaming von Meloni und verurteilte Cortese zu 5000 Euro Schadenersatz und einer Geldstrafe von 1200 Euro auf Bewährung.

Im Oktober 2021, bevor Melonis rechtes Koalitionsbündnis an die Macht kam, veröffentlichte Cortese auf X ein Foto von Meloni mit dem faschistischen Diktator Benito Mussolini (1883-1945) im Hintergrund. Meloni reagierte auf Facebook, dass das «gefälschte Foto» gravierend sei und dass sie über ihren Anwalt rechtliche Schritte gegen die Journalistin einleite.

«Kann dich nicht einmal sehen»

Die Reaktion von Cortese kam prompt. In zwei weiteren Tweets am gleichen Tag schrieb die Mailänderin, Meloni sei «als das qualifiziert, was du bist: eine kleine Frau». Weiter schrieb Cortese: «Du machst mir keine Angst, Giorgia Meloni. Immerhin bist du nur 1,2 Meter gross. Ich kann dich nicht einmal sehen.»

Gegenüber dem britischen «Guardian» bezeichnete Cortese das Urteil wegen einer «Scherzphrase» als «skandalös». Im Land herrsche unter «dieser Regierung ein Klima der Verfolgung». Womöglich gehe sie aber nicht in Berufung. Das könne viel Geld kosten.

Melonis Anwalt zufolge wolle die Regierungschefin die 5000 Euro für wohltätige Zwecke spenden. Laut italienischen Medienberichten ist Meloni 1,63 Meter gross.