Tiktok bereitet sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters auf eine Abschaltung seiner App in den USA ab Sonntag vor. Nutzer sollen die Möglichkeit erhalten, all ihre Daten herunterzuladen.

Tiktok schon ab Sonntag in den USA nicht mehr verfügbar?

Tiktok könnte ab Sonntag in den USA nicht mehr zugänglich sein. Foto: IMAGO/NurPhoto

Marian Nadler Redaktor News

Tiktok plant, seine App ab Sonntag für US-Nutzer zu schliessen. Das berichten die Nachrichtenagentur Reuters und «The Information» unter Berufung auf Insider.

Am Sonntag könnte ein in den USA ein Verbot der Social-Media-App in Kraft treten. Es sei denn, der Oberste Gerichtshof entscheidet sich, das Verbot zu blockieren.

Das plant Tiktok

Das Verbotsgesetz sieht vor, dass neue Downloads der Anwendung in den Stores von Apple und Google nicht mehr möglich sein sollen. Bestehende Nutzer könnten die App aber noch einige Zeit weiter verwenden.

Tiktok plant nun aber, Personen, die die App öffnen, eine Popup-Nachricht anzuzeigen, die sie auf eine Website mit Informationen über das Verbot weiterleitet, sagten die Insider. Das Unternehmen plant ausserdem, den Benutzern die Möglichkeit zu geben, alle ihre Daten herunterzuladen, sodass sie ihre persönlichen Informationen speichern können, hiess es.

Die Videoapp Tiktok gehört dem Konzern Bytedance, der seine Zentrale in China hat. In den USA wird gewarnt, dass die chinesische Regierung sich Zugang zu Daten von US-Nutzern verschaffen und Einflusskampagnen auf der Plattform organisieren könnte.