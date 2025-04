1/4 Meterhohe Zäune versperren Unbefugten den Zutritt zum Kindergarten. Foto: AFP

Bei einer Elternbefragung habe sich eine knappe Mehrheit für die sofortige Verlegung der vier Klassen aus Sicherheitsgründen ausgesprochen, teilte der Bürgermeister von Saint-Ouen, Karim Bouamrane, mit.

Die Frage war, ob der Kindergarten sofort oder erst im September in ein Gebäude einige Hundert Meter weiter umzieht, weil die Eltern ihre Kinder durch den Drogenhandel in unmittelbarer Nähe in Gefahr sehen. Das Schicksal des Kindergartens ist in Frankreich seit Tagen nationales Aufregerthema.

Die mitten in einer Hochhaussiedlung gelegene Einrichtung liegt an einer Gasse, die an beiden Ende von Drogendealern überwacht wird und wo es regelmässig zu Verfolgungsjagden zwischen Dealern und der Polizei kommt. Auf ihrer Flucht werfen Dealer immer wieder Drogen in den Hof des Kindergartens. Zwar liess die Stadt Sicherheitsnetze installieren, im Januar aber wurden Lachgaskanister aus den Fenstern der Siedlung in den Hof geworfen.

Die Probleme in Saint-Ouen, wo die Stadt dem Drogenhandel in den Hochhausvierteln schon vor Jahren den Kampf angesagt hat, sind symptomatisch für ganz Frankreich. Bewohner solcher Viertel, in denen Dealer häufig das Sagen haben und die Polizei sich nur schwer durchsetzen kann, fühlen sich vom Staat in Stich gelassen und den negativen Folgen des Drogenhandels ausgeliefert.

Als Kapitulation wollen Stadt und Regierung den Umzug des Kindergartens nicht verstanden wissen. Er werde die Polizeipräsenz weiter verstärken, sagte der Bürgermeister. «Unser Ziel ist es, dass sich der Vorschulkindergarten wieder vor Ort ansiedeln kann», sagte Bildungsministerin Élisabeth Borne. Am Dienstag erst stimmte das Parlament in erster Lesung einem Gesetz zu, das ein härteres Durchgreifen gegen den Drogenhandel in Frankreich ermöglichen soll.