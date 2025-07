89 Verletzte bei Techno-Party in Berlin

Bei einer Berliner Techno-Party wurden am Samstag insgesamt 89 Personen verletzt, einige befinden sich in Lebensgefahr. Alkohol- und Drogenmissbrauch wurde von den Rettungskräften als Hauptursache genannt.

Foto: Getty Images

Valentin Köpfli Redaktor News

Bei der Techno-Party «Rave The Planet» in Berlin wurden am Samstag Dutzende Personen verletzt. Wie die deutsche Boulevardzeitung «Bild» unter Berufung auf die Feuerwehr berichtet, mussten von den insgesamt 89 Verletzten 69 ins Spital eingeliefert werden. Einige Partygänger befänden sich in kritischem Zustand.

Wie ein Sprecher gegenüber der Zeitung mitteilte, traten bei den meisten Personen «klassische Veranstaltungssymptome» durch Alkohol- und Drogenmissbrauch auf.