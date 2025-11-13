Grosser Drogenfund in Norddeutschland: In Bananenkartons wurden mehr als 500 Kilo Kokain entdeckt. Die Lieferungen gingen an Discounter in Lübeck und umliegenden Kreisen. Polizei und Zoll ermitteln.

Von wegen nur Bananen: Hier hatten Schmuggler jede Menge Drogen versteckt. Foto: Polizei

Darum gehts Über 500 Kilogramm Kokain in Lübeck und Umgebung beschlagnahmt

Drogen in Bananenkartons versteckt und an Discounter-Filialen geliefert

Ermittlungen in Lübeck, vier angrenzenden Kreisen und Hamburg aufgenommen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der norddeutschen Stadt Lübeck und vier angrenzenden Kreisen haben Rauschgiftfahnder von Polizei und Zoll insgesamt mehr als 500 Kilogramm Kokain beschlagnahmt.

Die Drogen waren in Bananenkartons versteckt, die an mehrere Filialen eines Discounters geliefert worden waren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Auch Supermarkt, rund 60 Kilometer entfernt, betroffen

Erste Pakete entdeckten Beschäftigte demnach am Montag bei der Warenannahme. Auch am Dienstag wurden weitere Drogenpakete gefunden und beschlagnahmt.

Betroffen waren laut Mitteilung neben mehreren Filialen in Lübeck (Schleswig-Holstein) auch Discounter in den umliegenden Kreisen. Auch in einer Filiale in der rund 60 Kilometer von Lübeck entfernten Metropole Hamburg wurde Rauschgift entdeckt. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift der Hamburger Zollfahndung und der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen.