In Lörrach wurde eine ältere Frau Opfer eines fiesen Betrugs. Zwei Frauen, die sich als Wunderheilerinnen ausgaben, ergaunerten ihr Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Dreister Betrug in Lörrach (D)

Auf diesem Parkplatz ereignete sich der Betrug.

Dreiste Betrugsmasche an der Schweizer Grenze: Anfang Woche wurde eine Frau (66) in Lörrach Opfer eines fiesen Tricks, wie das Polizeipräsidium Freiburg in einer Mitteilung schreibt.

Eine unbekannte Frau sprach die Seniorin auf dem Parkplatz einer Aldi-Filiale an und gab an, sie von «allem Schlechten reinigen» zu können. Um sie von den negativen Einflüssen zu befreien, benötige sie jedoch alle verfügbaren Barmittel der Frau.

Plötzlich Papierschnipsel statt Bargeld in der Tasche

Da sie an die vermeintlichen Wunderkräfte der Fremden glaubte, übergab sie der Frau einen grösseren Geldbetrag.

Die «Wunderheilerin» blieb jedoch nicht alleine: Nach der Übergabe des Geldbetrags erschien eine zweite Frau auf dem Parkplatz, die ebenfalls vorgab, das Geld reinigen zu können. Sie wickelte die Scheine in ein Tuch und täuschte die Reinigung vor, bevor sie das Bündel zurück in die Tasche der 66-Jährigen steckte.

Erst zu Hause bemerkte die Betrogene, dass sich in dem Tuch nur noch wertlose Papierschnipsel befanden. Von ihrem Bargeld fehlte jede Spur.

Täterinnen sprachen Russisch

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Laut Beschreibung des Opfers soll eine der Frauen etwa 1,75 Meter gross, schlank und circa 50 Jahre alt gewesen sein. Sie trug kurze schwarze Haare, eine Brille, schwarze Hosen und einen weissen Blazer.

Ihre Komplizin wird als ebenfalls 1,75 Meter gross, aber von kräftiger Statur beschrieben. Die Frau zwischen 50 und 60 hatte schulterlange blonde Haare und war mit blauer Hose und weisser Bluse bekleidet. Beide Frauen sollen akzentfrei Russisch gesprochen haben.

Das Polizeirevier Lörrach bittet um sachdienliche Hinweise.