In Schweinfurt im deutschen Bundesland Bayern sind zwei kleine Mädchen bei einem Badeunfall schwer verletzt worden. In einer dramatischen Rettungsaktion versuchten die Ersthelfer alles, um die Kinder zu retten.

Drama im deutschen Schweinfurt: Zwei Schwestern im Alter von sechs und acht Jahren sind am Donnerstagabend bei einem Badeunfall in einem Baggersee lebensgefährlich verletzt worden.

Zeugen entdeckten zunächst Schwimmflügel sowie die im Wasser treibende Achtjährige. Während das Mädchen an Land gebracht wurde, bemerkte ein weiterer Ersthelfer die Mutter der beiden Kinder. Die Frau stand im Wasser und rief nach ihrer anderen Tochter. Der Mann begab sich in den See und fand nach kurzer Zeit die Sechsjährige. Auch sie wurde ans Ufer gebracht.

Unklar, ob die Mädchen überleben

Die Zeugen leisteten Erste Hilfe, bis die alarmierten Rettungskräfte übernahmen. Es kam zu einem Grosseinsatz von Wasserwacht, Rettungsdienst und Polizei, zum Transport der Mädchen ins Spital wurde auch ein Helikopter eingesetzt.

Die Mädchen wurden nach notärztlicher Versorgung vor Ort in ein Spital gebracht, wie die Polizei in Würzburg am späten Abend mitteilte. Der genaue Hergang des Unglücks ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu sind im Gang.