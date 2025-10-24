Deutscher Tourist (19) gerät in Kolumbien in Sex-Falle

In Medellín wird ein junger Tourist aus Deutschland entführt. Seine Entführer fordern von der Familie ein Lösegeld. Dabei machen sie aber einen fatalen Fehler.

1/5 In Kolumbien wurde ein 19-jähriger Deutscher entführt. Seine Entführer forderten von seiner Familie ein Lösegeld. Foto: Screenshot

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Ein 19-jähriger Deutscher liess sich auf ein verhängnisvolles Geschäft im kolumbianischen Medellín ein. Der junge Mann wurde unter falschem Vorwand in ein Haus gelockt, unter Drogen gesetzt und entführt. Das berichtet unter anderem die kolumbianische Tageszeitung «El Tiempo». Erst eine Spezialeinheit der Polizei konnte ihn schliesslich retten.

Aber von vorn: Laut Bericht wurde der deutsche Tourist im Lleras Park in Medellín von zwei Frauen angesprochen. Sie hätten ihm sexuelle Dienstleistungen angeboten. Der 19-Jährige willigte offenbar ein. Die Frauen hätten ihn in ein Haus in Prado Centro, einem Problemviertel Medellíns, gelockt.

Entführer forderten Lösegeld von Familie des Deutschen

Der 19-Jährige wurde laut Bericht schliesslich von einer Gruppe von sechs Personen entführt und festgehalten – darunter die beiden Frauen. Sie hätten ihm nicht nur seine Wertsachen gestohlen, sondern auch von seiner Familie in Deutschland ein Lösegeld von umgerechnet 4600 Franken gefordert, heisst es weiter.

Die Familie habe sich auf eine Zahlung von umgerechnet rund 2800 Franken eingelassen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf die Polizei der Metropolregion Valle de Aburrá. Das sei den Entführern aber zu wenig gewesen, woraufhin sie eine zweite Lösegeldforderung gestellt hätten, diesmal über die deutsche Botschaft in Kolumbien.

Ein fataler Fehler, wie sich später herausstellen sollte. Die Botschaft alarmierte laut «El Tiempo» nämlich die Polizei. Diese habe wiederum eine Spezialeinheit mobilisiert.

Spektakulärer Rettungseinsatz in Medellín

Schliesslich konnte die Gaula, wie die Spezialeinheit genannt wird, den Deutschen nach 36 Stunden aus den Fängen der Entführer retten. Videoaufnahmen zeigen den spektakulären Einsatz. Dabei tritt einer der Polizisten die Eingangstür des Hauses ein.

Wie «El Tiempo» weiter berichtet, seien sechs Personen festgenommen worden. Es handele sich um zwei Frauen im Alter von 20 und 31 Jahren, drei Männer zwischen 19 und 27 Jahren sowie um einen 14-jährigen Jugendlichen. Vier Mobiltelefone seien zudem sichergestellt worden.

Der junge Deutsche sei für eine medizinische Untersuchung in ein Spital gebracht worden. Auch seine Wertsachen hätten die Polizisten am Tatort gefunden.

Die sechs Festgenommenen müssen sich nun vor der Justiz verantworten.