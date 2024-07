Horror-Tat in Kroatien! Ein Mann soll in einem Altersheim mindestens fünf Menschen erschossen haben.

In der kroatischen Kleinstadt Daruvar eröffnete der Schütze das Feuer.

Bei einer Attacke in einem Altersheim in Kroatien sind Medienberichten zufolge mindestens fünf Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden.

Ein unbekannter Täter habe am Montag gegen 10 Uhr morgens in der Einrichtung in Daruvar, rund 130 Kilometer östlich der Hauptstadt Zagreb, das Feuer eröffnet, berichtete der staatliche Sender HRT. Im Anschluss sei er geflohen. Kurze Zeit später konnte der Täter in einem Café von der Polizei gefasst werden. Laut dem Newsportal Jutarnji soll er sich dort zuvor noch einen Getränk bestellt haben und gesagt haben: «Jetzt habe ich sie alle getötet.»

Schütze soll seine eigene Mutter getötet haben

Laut Angaben von Dnevnika TV wurden vier Einwohner des Altersheims und ein Mitarbeiter getötet. Laut weiteren Medienberichten handelt es sich bei dem Schützen um einen 1973 geborenen Veteranen. Er habe in dem Heim seine eigene Mutter getötet. Von den Verletzten soll eine Person in kritischem Zustand sein. Die Verwundeten wurden sofort in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Einige verwundete Mitarbeiter sollen geflüchtet sein und in einem naheliegenden Geschäft die Polizei alarmiert haben. Eine Nachbarin erklärte gegenüber «24 Sava» ausserdem, dass sie Schüsse gehört hatte. Die zuständige Polizei gab am Mittag bekannt, dass Ermittlungen eingeleitet werden würden.

