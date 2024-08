Direktor öffentliche Sicherheit nach verhindertem Terror-Anschlag «Wir haben Sprengvorrichtungen gefunden»

Am Mittwoch nahm die Polizei in der Kleinstadt Ternitz einen 19-Jährigen fest. Dieser plante offenbar eine Attacke auf eines der Taylor-Swift-Konzerte in Wien. Zwei mögliche Komplizen wurden ebenfalls verhaftet.