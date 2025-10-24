Irak will besser vermitteln – Bundesrat Cassis gibt Nachhilfe

Aussenminister Ignazio Cassis traf sich bei seinem Besuch in Bagdad mit im Irak tätigen Unternehmerinnen und Unternehmern.
Darum gehts
- Schweiz vertritt US-Interessen im Iran, Erfahrung für Irak relevant
- Irak bemüht sich um Stabilität und Vermittlung zwischen Iran und Saudi-Arabien
- Schweizer Präsenz im Irak wurde in den letzten Jahren intensiviert
Die Erfahrung der Schweiz, die im Iran die diplomatischen Interessen der USA vertritt, sei für den Irak von Interesse, sagte Cassis der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Auch die Schweiz habe Interesse daran, ihr Wissen in diese Region zu übertragen.
Der Irak, der sich nach vielen Jahren des Konflikts um Stabilität bemüht, will sich als Vermittler profilieren. Insbesondere arbeitet das Land daran, die Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien zu beruhigen.
Der Besuch des Bundesrats ist Bestandteil eines Prozesses zur Intensivierung der Schweizer Präsenz im Irak, der in den letzten Jahren eingeleitet wurde.