Auf einen Blick Paar auf Einbruchstour mit zweijährigem Kind in Hanau (D)

Diebesgut in der Nähe von Bahngleisen deponiert

In Begleitung seines zwei Jahre alten Kinds hat sich ein Pärchen im hessischen Hanau auf Einbruchstour begeben. Der 29 Jahre alte Vater habe am Sonntag aus dem Betrieb eines Badausstatters mehrere Bohrmaschinen und Badarmaturen im Wert von rund 4000 Euro (3750 Franken) gestohlen, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen am Montag in Offenbach mit. Seine 32 Jahre alte Lebensgefährtin sei mit dem gemeinsamen Kind im Auto am Tatort gewesen.

Der Mann hatte das Diebesgut in der Nähe von Bahngleisen zum Abtransport deponiert. Ausserdem stellten die Polizisten fest, dass er aus einem Wohnmobil auf dem Firmengelände Alkohol, ein Brettspiel und einen Feuerlöscher gestohlen hatte und wohl schon im September in das gleiche Geschäft eingebrochen war. Gegen die kriminellen Eltern wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt, nach Aufnahme ihrer Personalien kamen sie wieder frei.